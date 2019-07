"Ścigany" powróci jako serial

Nowa platforma streamingowa Quibi przygotowuje kolejną wersję. Twórcą serialubędzie Nick Santora ).To nowa wersja historii opowiedzianej w serialu z lat 1963-1967 oraz filmie Harrisonem Fordem z 1993. Bohaterembędzie Mike Russo, który zostaje oskarżony o podłożenie bomby w metrze w Los Angeles. Mike będzie musiał udowodnić swoją niewinność, zanim dopadnie go pościg z legendarnym policjantem na czele.Quibi to nowa inicjatywa Jeffreya Katzenberga . Skierowana do nastolatków platforma ma zadebiutować w kwietniu 2020 roku i opierać się na krótkich materiałach wideo. W przeciwieństwie do Netfliksa czy Hulu, będzie ona dostępna jedynie za pośrednictwem smartfonów.to drugi projekt Santory dla platformy. Pierwszym jest niezatytułowany serial sensacyjny z Liamem Hemsworthem