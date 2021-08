"Spawn" ma nowego scenarzystę

Reboot "Spawna" powraca z nowym scenarzystą na pokładzie. Będzie nim Brian Tucker najlepiej znany z thrillera politycznego " Władza ", w którym główne role zagrali Russell Crowe Prace nad projektem trwają od 2017 roku, jednak z różnych powodów był on przekładany. Reżyserem i autorem scenariusza miał być Todd McFarlane , czyli autor komiksowego pierwowzoru. Opowiada on o pracującym dla CIA najemniku Alu Simmonsie, który zostaje zdradzony i zabity. Trafia do piekła, gdzie ma odpokutować za zabicie wielu niewinnych osób. Podpisuje jednak pakt z demonem znanym jako Malebolgia i wraca na Ziemię, by móc zobaczyć ponownie swoją żonę. Nieoczekiwanie znajduje nowy cel: staje do walki ze złem.W roli głównej został obsadzony Jamie Foxx , któremu jako policyjny detektyw Twitch Williams partnerować będzie Jeremy Renner . Aktorzy będą jednak musieli potwierdzić swój udział po zapoznaniu się z nowym scenariuszem. McFarlane zachowa stanowisko reżysera, będzie także producentem wykonawczym. Projekt, realizowany z myślą o kategorii wiekowej R, zostanie zrealizowany przez studio Blumohouse.