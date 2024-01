Po zdobyciu nominacji do Oscara Colman Domingo kręci biografię jazzmana

Colman Domingo i jego fascynacja Natem Kingiem Cole'em

Colman Domingo w "Euforii"

Kim był Nat King Cole?

Colman Domingo – ostatnie sukcesy

Zwiastun filmu "Rustin" z Colmanem Domingo

Nie podano jeszcze, o jakim etapie życia Cole'a opowie film Domingo. Gwiazdorpisał już jednak o nim wcześniej – jest współautorem sztuki pod tytułem. Fabuła dramatu opowiada o tym, jak Cole jako pierwszy Afroamerykanin poprowadził program telewizyjny "The Nat King Cole Show".– zdradził w podcaście Variety Domingo.Cole to jeden z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych muzyków XX wieku. Rozpoczął karierę jako wokalista jazzowy i popowy pod koniec lat trzydziestych XX wieku, nagrywając ponad 100 utworów, które w historii muzyki zajmowały pierwsze miejsca na listach przebojów. Sprzedał łącznie ponad 50 milionów płyt.Jednym z najbardziej kluczowych momentów w jego karierze był występ przed całkowicie białą publicznością w Birmingham w stanie Alabama. Podczas koncertu zaatakowała go grupa czterech białych mężczyzn. Po ich zatrzymaniu piosenkarz wrócił na scenę, a widzowie powitali go 10-minutową owacją na stojąco.Znany m.in. z odcinków specjalnych, nowegoczy remake'uDomingo walczy w tym roku o Oscara dla aktora pierwszoplanowego za swój występ w filmie "Rustin". To historia aktywisty Bayarda Rustina, który mimo przeciwności – w tym rasistowskich i homofobicznych aktów skierowanych przeciwko niemu – zmienił bieg historii praw obywatelskich, organizując w 1963 roku marsz na Waszyngton.Niedługo zobaczymy go też w nowym filmie Ethana Coena Margaret Qualley w roli głównej. Aktor dostał również angaż w biografii Michaela Jacksona w reżyserii Antoine'a Fuqua , gdzie wcieli się w ojca rodziny i kontrowersyjnego managera młodocianych talentów Joe Jacksona.Domingo odpowiada również za produkcję horrorukupionego przez Netflixa.