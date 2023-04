Kolejne wydania książki Matthew Perry'ego będą wyglądać inaczej. Znikną fragmenty o Keanu Reevesie?

Matthew Perry usunie ze swojej autobiografii fragmenty dotyczące Keanu Reevesa

Jeśli chcecie mieć na półce oryginalną wersję autobiografii, w której gwiazdorobraża, spieszcie się! Aktor obiecał, że kontrowersyjne fragmenty dotyczące kolegi po fachu zostaną usunięte z kolejnych wydań książki.promuje swoją autobiografię. Podczas spotkania z czytelnikami na Los Angeles Times Festival of Books został poruszony temat kontrowersyjnych fragmentów dotyczących– obiecał. Przyznał też, że jak dotąd nie przeprosiłosobiście, ale jeśli go spotka, na pewno to zrobi., napisał Matthew Perry w swojej autobiografii "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz", która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. W opublikowanym wcześniej w "New York Post" fragmencie książki aktor kilkakrotnie powtarza podobną refleksję o, jednym z najbliższych przyjaciółrównież przyjaźnił się z aktorem, który zmarł w 1993 roku po przedawkowaniu narkotyków.W innym fragmencie książkiwspomina śmierć kolejnego kolegi po fachu, komika, napisał.Aktor zdążył już jednak przeprosić za swoje słowa., czytamy w oficjalnym oświadczeniuLinia obronyjest o tyle zaskakująca, że nazwiskopada w tekście kilkakrotnie jako przykład aktora, który "wciąż jest wśród nas" w przeciwieństwie do takich osobowości jakczyZachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie. Aktualnie zamyka on filmografię