Kolejny Bond będzie mężczyzną

Jak wszyscy wiemy, kwietniowybędzie ostatnim filmem Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Po sieci od lat spekuluje się na temat jego następcy... lub następczyni, ponieważ znaleźć można sporo głosów, że nadszedł czas, by licencja na zabijanie nr 007 trafiła na stałe w ręce kobiety. Pytanie o przyszłość Bonda otrzymało właśnie odpowiedź. Udzieliła jej producentka Barbara Broccoli dla Variety.Kolejny Bond wciąż będzie miał na imię James i pozostanie mężczyzną.- powiedziała Broccoli . - Broccoli i jej producencki partner Michael G. Wilson ujawnili również, że póki co żaden aktor nie był brany pod uwagę do roli Bonda, ponieważ wszystkie wysiłki skupione były na realizacjiDodali jednak, że o ile płeć Bonda nie podlega dyskusji, to już jego rasa tak. Wilson przypomina, że Wielka Brytania i szerzej Wspólnota Narodów jest bardzo zróżnicowana etnicznie i nie ma żadnego powodu, by ograniczać się wyłącznie do białych aktorów.Kiedy poznamy nowego odtwórcę roli Jamesa Bonda? Tego na razie nie ujawniono.