Czy zdobywca Oscara zgwałcił kobietę? Nie dowiemy się

Cuba Gooding Jr. oskarżony o gwałt

Getty Images © John Lamparski



Cuba Gooding Jr. przyznał się do wymuszenia pocałunku

Sprawa cywilna dotyczy sytuacji, do której doszło w 2013 roku. Pozywająca aktora kobieta, która pozostawała anonimowa, twierdziła, że spotkała Goodinga Jr. w barze na Manhattanie i ten zaprosił ją na drinka do pobliskiego hotelu, następnie podstępem sprowadził ją do pokoju hotelowego, twierdząc, że musi wpaść tam na chwilę przebrać się. Tam jąTwierdziła jednak, że doszło do niego za obopólną zgodą, a potem kobieta miała się przechwalać wśród znajomych, że zaliczyła celebrytę.Mogła zostać zasądzona jedynie kara pieniężna. Kobieta domagała się 6 milionów dolarów.Na kilka minut przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia sądu, na którym mieli zostać wybrani członkowie ławy przysięgłych, oficjalnie poinformowano, że strony zawarły ugodę i procesu nie będzie.Jeszcze tydzień temu wydawało się, że oskarżająca kobieta ma lekką przewagę. Co prawda sąd nie zgodził się, by pozostała anonimowa, więc w przypadku procesu jej dane zostałyby podane do publicznej wiadomości. Z drugiej strony obrona Goodinga Jr. zaliczyła spory cios, ponieważTo kolejna sprawa aktora, która kończy się bez wyroku skazującego.na pracownicę jednego z nowojorskich barów.W tamtym procesie, by uniknąć możliwej kary więzienia, aktor przyznał się do wymuszenia siłą pocałunku. Gooding Jr. musiał przez sześć miesięcy chodzić do terapeuty w związku z nadużywaniem alkoholu i przemocy. Dzięki temu wyczyszczono jego kartotekę, a kwalifikacja czynu z przestępstwa została zamieniona na wykroczenie, przez co Gooding Jr. uniknął kolejnych problemów karnych.