To żyje! Del Toro skończył zdjęcia do filmu "Frankenstein"

Nadchodzi "F". Co wiemy o nowym Frankensteinie

Shooting has been completed on “F” - Joy!!! — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2024

. Zakończyły się przed kilkoma dniami, o czym na X poinformował sam reżyser.Szczegóły projektu są na razie trzymane w tajemnicy. Wiemy jednak, że. W obsadzie są również: Jacob Elordi, Victor Frankenstein to postać wymyślona przez Mary Shelley . Jako student zafascynował się tematem życie i śmierci, co z czasem przerodziło się u niego w niezdrową obsesję. Korzystając z nabytej wiedzy, próbuje reanimować ludzkie zwłoki. Wreszcie udało mu się ożywić zszytą z martwych kawałków ciał istotę, za pomocą wyładowania elektrycznego. W kulturze masowej to właśnie jego dzieło – "potwór" – często będzie nazywany Frankensteinem. Guillermo del Toro jest wielkim fanem filmów o potworze Frankensteina z Borisem Karloffem . Od wielu, wielu lat próbował doprowadzić do nakręcenia filmu. Do niedawna najbliżej tego był w 2018 roku, kiedy szykował się do zdjęć dla studia Universal. Wytwórnia uznała jednak projekt za zbyt kosztowny i wyrzuciła go do kosza., którego teraz del Toro zdołał nakręcić, powstaje dla platformy Netflix.