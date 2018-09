Kontynuacja "Lśnienia" ma już swoją młodą bohaterkę

Kyliegh Curran dołączyła do obsady filmu, ekranizacji książki Stephena Kinga , która jest kontynuacjąFabuła książki opowiada o losach dorosłego Dana Torrance'a, syna szalonego Jacka Torrance'a. 40-letni Dan nie radzi sobie z traumą, jaką wywołały w nim wydarzenia w hotelu Overlook. Błąka się więc po Ameryce i nadużywa alkoholu, aż w końcu trafia do małego miasteczka w New Hampshire. Tam przy wsparciu grupy Anonimowych Alkoholików odkrywa, że swoje paranormalne zdolności może wykorzystać do niesienia pomocy umierającym pacjentom hospicjum. Tymczasem po kraju krąży grupa niepozornych staruszków nazywających się Prawdziwym Węzłem. W rzeczywistości to nieśmiertelne istoty, które żywią się dziećmi posiadającymi podobne zdolności co Dan. Gdy bohater pozna rezolutną 12-latkę, na którą zapolują staruszkowie, zrobi wszystko, by ją obronić.Curran wcieli się w Abrę Stone, dziewczynkę obdarzoną darem "lśnienia". Do tej roli przesłucjano podobno 800 młodych aktorek. Curran zagrała wcześniej Nalę w broadwayowskiej wersji, a także wystąpiła w niezależnym filmieW roli głównej zobaczymy Ewana McGregora . Reżyseruje Mike Flanagan ), który przepisał również scenariusz autorstwa Akivy Goldsmana