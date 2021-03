Książka "Obcy - decydujące starcie" już w sprzedaży!

Film " Obcy – decydujące starcie " z 1986 roku to bez wątpienia jedno z najbardziej znanych dzieł science fiction w historii kinematografii. Sequel " Ósmego pasażera Nostromo " przez wielu fanów gatunku doceniany jest nawet wyżej niż kultowy film Ridleya Scotta . Kontynuacja w reżyserii Jamesa Camerona doczekała się licznych nagród, między innymi dwóch Oscarów – za montaż dźwięku i efekty specjalne (a w sumie film otrzymał pięć nominacji, w tym dla Sigourney Weaver dla najlepszej aktorki) i aż osiem Saturnów (we wszystkich głównych kategoriach). Film zrobił wrażenie nie tylko na krytykach, podbił też serca fanów na całym świecie i ugruntował wizerunek ksenomorfa wśród ikon popkultury. Wykreował również jedną z najbardziej charakterystycznych i najsilniejszych kobiecych postaci w historii kina – Ellen Ripley , fenomenalnie zagraną przez Weaver (rola ta zapewniła jej światową sławę). Ale pamiętnych ról w filmie było więcej – jak choćby android Bishop w wykonaniu Lancea Henriksena Michaela Biehna czy Houdson – Billa Paxtona . Nie ma chyba wielbiciela kina sci-fi, który nie znałby tej historii, czy zatem ma sens czytanie książki, która oparta została na filmowym scenariuszu? Alan Dean Foster , który przełożył na język literacki scenariusz Camerona , po latach przyznał, że praca nad "dwójką" była jedną z najprzyjemniejszych momentów w jego karierze (a na swoim koncie ma m.in. serie " Star Trek " i " Star Wars ", czy powieść "Coś"). Powieść oparta jest o pełny, dopracowany do perfekcji scenariusz, różni się jednak od kinowej wersji filmu o sceny, które ukazały się dopiero w wersji reżyserskiej, wydanej w 1991 roku. Książka powstała przed ostatecznym montażem filmu, wobec czego nie ma w niej kilku improwizowanych scen, jak choćby słynnej zabawy Bishopa z nożem krótko po przebudzeniu marines. Tych zmian, głównie drobnych, jest w książki kilkadziesiąt. Foster w stosunku do filmu zdecydowanie jednak pogłębił psychologiczny aspekt postaci – coś, co siłą rzeczy nie było w pełni możliwe do oddania na kliszy filmowej. Doskonale opisał wewnętrzne rozterki i przemianę Ripley , motywacje, które stały za jej decyzją o powrocie na LV-426, stosunek do Bishopa i wreszcie uczucia, jakimi obdarzyła Newt. Poznajemy też lepiej pozostałych członków ekspedycji. Lektura pozwala więc nie tylko raz jeszcze odtworzyć historię heroicznej walki niewielkiej grupy marines z hordą ksenomorfów , ale wreszcie w pełni cieszyć się wszystkimi jej aspektami, dostrzec niuanse, które umknęły nam podczas filmowego seansu.Okazję ku temu zapewniło Wydawnictwo Vesper, które właśnie wypuściło na rynek odświeżoną wersję książki Fostera. Nowy przekład autorstwa jednego z najbardziej uznanych tłumaczy literatury fantastycznej – Piotra Cholewy, niesamowite ilustracje Macieja Kamudy oraz staranne wydanie w twardej oprawie tylko podkreślają wartość tego kultowego dzieła.