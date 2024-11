Jak powstał kolejny sezon najpopularniejszego serialu w historii Netflixa? Kulisy 2. sezonu "Squid Game"

Największe studio filmowe w Korei Południowej

Gdzie odbywają się rozgrywki Squid Game? W kultowym już serialu Netflixa, który stał się globalnym fenomenem, gra toczy się na tajemniczej "wyspie" u wybrzeży Korei Południowej. W rzeczywistości jednak nie potrzeba łodzi, aby dostać się do obiektu, w którym organizowane jest krwawe widowisko: powstał on bowiem w imponującym kompleksie w Daejeon, stolicy prowincji Chungcheong Południowej.Godzinę drogi pociągiem od Seulu znajduje się Studio Cube – największe studio filmowe w Korei Południowej. Rozległa przestrzeń wyróżnia się czystością, chłodną atmosferą i bezosobowym, profesjonalnym charakterem. To świątynia stali i szkła, której sekrety skrywają surowe środki bezpieczeństwa. Wewnątrz obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia osobistych urządzeń przenośnych, dlatego telefony zostawia się przed wejściem w szczelnie zamkniętych torbach. Każda wizyta na planie nowego sezonu " Squid Game " odbywa się pod czujnym okiem ochroniarzy (na szczęście nie są ubrani w różowe kombinezony).Na pierwszy rzut oka, można odnieść wrażenie, że faktycznie za chwilę ktoś wręczy Ci wizytówkę z trójkątem, kółkiem, kwadratem i numerem telefonu, a następnie zaprosi na tylne siedzenie samochodu. Tymczasem atmosfera w ekipie filmowej jest zdecydowanie inna.– opowiada Kim Ji-yeon , producentka wykonawcza i dyrektorka generalna Firstman Studio.Pierwszą przestrzenią, do której trafia się po wejściu na plan, jest jedno z najbardziej kultowych miejsc znanych nam z ekranu – przypominająca labirynt klatka schodowa. Jest to najlepsze potwierdzenie, że w drugim sezonie " Squid Game " widzowie wrócą na wyspę, gdzie będą świadkami kolejnej rundy najsłynniejszych krwawo-podwórkowych igrzysk świata, co potwierdza reżyser Hwang Dong-Hyuk "Maze Stairs" to labirynt różowych schodów, przez które zawodnicy są prowadzeni na arenę. Źródłem inspiracji do stworzenia tej scenografii była praca artysty M.C. Eschera. W rzeczywistości miejsce to jest równie dezorientujące dla osób odwiedzających plan jak i dla samych uczestników rywalizacji.– opowiada Chae Kyoung-sun, scenografka " Squid Game ". –Labirynt schodów był pierwszym elementem scenografii, który zaprojektowała (a także pierwszym krokiem na drodze do zdobycia nagrody Primetime Emmy). Odkrycie, dokąd prowadzi ten labirynt, stanowi nie lada wyzwanie. Ani plan, ani klatka schodowa nie mają wyraźnie oznaczonych wejść i wyjść. Po wejściu w ten różowo-niebieski świat łatwo można zgubić drogę powrotną.Na potrzeby drugiego sezonu " Squid Game " schody powiększono. Obecnie jest to prawie 10-metrowa konstrukcja o bryłowatym kształcie i ostrych kątach, pomalowana na cukierkowe, pastelowe kolory, które stały się jedną z wizytówek serialu.– śmieje się Chae Kyoung-sun (to by się zgadzało – ciała zawodników, którzy zginęli podczas rozgrywek, usuwają strażnicy). –Nawiązania do motywów przewodnich serialu są również widoczne w dziale kostiumów. W porównaniu z ogromem całej przestrzeni jest to małe, proste pomieszczenie – przecież prawie wszystkie postacie Squid Game noszą stroje zapewniające anonimowość. Oznacza to, że pokój wypełniają głównie długie rzędy pełne słynnych zielonych dresów z białymi paskami, a także kombinezony zamaskowanych strażników (które – jak podkreśla zespół kostiumografów – są różowe, nie czerwone!).– przyznaje Hwang Dong-Hyuk . –W dziale kostiumów pojawił się w tym sezonie pewien nowy element, który doskonale wpisuje się w symbolikę serialu, zgodną z wizją jego twórcy: pudełka pełne naszywek z niebieskimi symbolami "O" i czerwonymi "X", które gracze będą musieli nosić. Tym samym ujawniony zostaje ważny element nowego sezonu – mechanizm głosowania. Zawodnicy zostaną zmuszeni do wyborów, a następnie oznaczeni na ich podstawie: Zagłosujesz na X czy O? Tak czy nie? Pozostaniesz w grze czy zrezygnujesz? Po czyjej stronie staniesz?– wyjaśnia Hwang Dong-Hyuk . –O tym, jak ważną rolę w drugim sezonie " Squid Game " odegrają decyzje postaci, można przekonać się w Studiu C, gdzie znajduje się plan sali sypialnej ("Dormitory"). Jest to pilnie strzeżone więzienie o powierzchni 2,235 m², z wysokim sklepieniem i ścianami wyłożonymi kafelkami. Na jednym końcu pomieszczenia znajduje się charakterystyczna półkopuła i wejście. Według Chae Kyoung-sun inspiracją dla projektu wejścia była jazda przez długie tunele i towarzyszące jej słabe oświetlenie, poczucie dezorientacji, chęć ucieczki, szukanie światła, jak również niepewność, dokąd prowadzi nas taka droga.Wejścia do sali sypialnej strzeże dwóch strażników w różowych kombinezonach. Stoją nieruchomo w złowieszczej ciszy. Poza momentami, gdy trwają nagrania, są tylko na pokaz, ale towarzystwo słynnych zamaskowanych milczących strażników w każdym potrafi wywołać dreszczyk niepokoju.W dalszej części pomieszczenia stoją dobrze znane piętrowe prycze, na których śpią uczestnicy Squid Game.Zgodnie z tradycją na początku znajdowało się tu 456 posłań – tyle ilu uczestników. Umieszczenie wszystkich łóżek w pomieszczeniu zajęło tydzień! Następnie stopniowo, wraz z postępującymi rozgrywkami (i śmierciami zawodników), kolejne prycze zostają wyniesione.Nowy, centralny element sali stanowi duża urna na cokole z wielką kokardą oraz przyciskami "O" i "X" z boku. Jest to prezent od Lidera dla widzów: w nowym sezonie gracze będą musieli głosować, kto chce przejść do następnej rundy, a kto się wycofać; doprowadzi to do konfliktów i podziałów między zawodnikami.Motywy konfliktu i podziałów przewijają się zresztą na planie niemal wszędzie – przy wyjściu z sali sypialnej, znajduje się ogromna mozaika naścienna. Wystarczy cofnąć się o krok, by zobaczyć, że czarne kafelki układają się w napis w języku łacińskim: "Hodie Mihi Cras Tibi". Jest to starożytny aksjomat, który można zobaczyć na nagrobkach z czasów średniowiecza. Podkreśla, że życie jest ulotne, dlatego może również służyć jako motto drugiego sezonu " Squid Game ": "Dziś mnie, jutro ciebie".Bo gra nigdy się nie kończy. Czas dokonać wyboru.