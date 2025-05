"Fortnite" ma kłopoty. Przez Dartha Vadera i AI

Związek zawodowy aktorów składa skargę

Darth Vader przeklina

Tym razem bowiem do boju ruszył sam. Jego przedstawiciele twierdzą, że Llama Productions (spółka zależna Epic Games)Przypomnijmy, że w grze słychać głos do złudzenia podobny do tego, jakim Darth Vader przemawiał w filmach z uniwersum Star Wars James Earl Jones jednak nie żyje. Z pomocą firmy Respeecher i po uzyskaniu zgody spadkobierców Jonesa , wykorzystano cyfrowe nagrania głosu aktora, by odtworzyć go na potrzeby gry.SAG-AFTRA twierdzi jednak, że wszystko to odbyło się bez wiedzy związku i bez ustalenia z nimi warunków wykorzystania AI. W zawiązku z tymSAG-AFTRA deklaruje, że będzie bronić praw swoich członków, które mogą być ignorowane przez koncerny medialne w procesie korzystania z nowości technologicznych, w tym ze sztucznej inteligencji.Nie są to pierwsze problemy, jakie właścicielemają z postacią Dartha Vadera Postać nie tylko otrzymała legendarny głos. AI pomogło również w tworzeniu interakcji postaci z graczami, w tym budowania adekwatnych odpowiedzi. Gracze szybko odkryli, że odpowiednie podejście sprawia, że Darth Vader przeklina, a nawet staje się w swoich wypowiedziach rasistą.W ciągu kilku godzin opublikowany został hotfix, który miał te "ekscesy" ukrócić.