LETNIE TANIE KINOBRANIE:  16. Wakacyjny Festiwal Filmowy  w Kinie Pod Baranami

16. edycja Wakacyjnego Festiwalu Filmowego Letnie Tanie Kinobranie rozpoczyna się w krakowskim Kinie Pod Baranami już 8 lipca i potrwa przez dwa miesiące wakacji. Festiwal to 8 tematycznych tygodni, ponad 100 filmów, specjalne pasma: Kultowe Kinobranie oraz Sweet Sixteen, a także pokazy pod gwiazdami, Plakatobranie i wiele więcej!

Letnie Tanie Kinobranie to wakacyjne święto kina, szansa na nadrabianie zaległości i powroty do ulubionych filmów. Wśród ponad 100 tytułów znalazły się najlepsze obrazy minionych miesięcy, kultowe klasyki (m.in. Jarmusch Kubrick ) oraz specjalne pasmo Sweet Sixteen - filmy o dojrzewaniu na 16. urodziny Kinobrania.Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu jest KALEJDOSKOP, czyli - z greckiego - "patrzenie na piękne obrazy". Jak zmieniające się szkiełka w kalejdoskopie, tak różnorodne są filmy w programie imprezy. Kalejdoskop emocji, barw, zjawisk, postaci, zdarzeń - to tematy poszczególnych tygodni.W programie znalazły się najgłośniejsze tytuły poprzednich sezonów, triumfatorzy festiwali, laureaci Oscarów oraz ulubieńcy publiczności. Obok polskich produkcji, wiele jest tytułów z innych zakątków świata. Ambitny art house idzie w parze z widowiskowymi blockbusterami, a obok ciekawego kina gatunkowego pojawiają się dokumenty, portretujące fragmenty rzeczywistości. W kształtowaniu programu brali udział widzowie Kina Pod Baranami, głosując na ulubione tytuły.Letnie Tanie Kinobranie to - prócz kinowych projekcji - również wyjątkowe wydarzenia towarzyszące, takie jak: seanse pod gwiazdami czy Plakatobranie (otwarte dla widzów kinowe archiwum plakatów). Tematyczne zestawy filmowe w promocyjnej cenie będą także dostępne na platformie online Kina Pod Baranami, na e-kinopodbaranami.pl Pełen wykaz tytułów oraz harmonogram projekcji dostępny na stronie www.kinopodbaranami.pl BILETY: 10 złKultowe Kinobranie: 15 złPokazy pod gwiazdami: 15 zł (ogłaszane na www i Facebooku Kina)Akcja Zbieraj KINO: osiem obejrzanych filmów to jeden bilet gratis!