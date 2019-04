Latynosi kochają "Dumbo". Azjaci zignorowali widowisko

Słabemu debiutowiw Ameryce towarzyszy równie nieudany start na świecie. Produkcja Disneya zajęła co prawda w naszym zestawieniu pierwsze miejsce, ale wynik pozostawia wiele do życzenia. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu miejscach pokazywano go już od środy lub czwartku, to na koncie baśniowego widowiska jest 71 mln dolarów. Przed premierą spodziewano się wyniku w przedziale 80-90 milionów dolarów.pokochali widzowie w Ameryce Łacińskiej. Wszędzie tam debiutował na pierwszym miejscu. W Meksyku 2/3 biletów kupiono właśnie na ten film. Wynik 7,2 mln dolarów jest trzecim najlepszym otwarciem aktorskiej baśniowej produkcji Disneya w tym kraju. Film nieźle radził sobie również w Europie. Pierwszej miejsca zajął m.in. w: Wielkiej Brytanii (7,4 mln dolarów), Rosji (4,4 mln), Włoszech (3,8 mln), Francji (3,6 mln) i Hiszpanii (3,6 mln).Zupełnie inaczej miała się jednak sytuacja w Azji. Co prawda to Chiny były najlepszym rynkiem, ale 10,7 mln dolarów wystarczyło jedynie do zajęcia drugiego miejsca. W Japonii, gdzie Tim Burton zazwyczaj radzi sobie dobrze,zarobił 2,4 mln dolarów, co jest najlepszym wynikiem spośród zachodnich produkcji. Słaba to jednak pociecha, kiedy osiem lokalnych tytułów sprzedało się w weekend lepiej. W Indiach, Malezji czy na Filipinachw ogóle nie widnieje w pierwszej dziesiątce.Na drugim miejscu znalazł się znacznie bardziej kasowy tytuł Disneya, czyli. Weekendowe wpływy wyniosłyi obraz jest już na granicy miliarda dolarów w skali całego globu. Przekroczy ją zapewne do końca tego tygodnia. Obraz cieszy się niesłabnącą popularnością w Azji. W Korei Południowej stracił zaledwie 26% wpływów w porównaniu z ubiegłym weekendem, a w Japonii tylko 32%. W innych regionach jest podobnie. Wpływy w Chile spadły o 27%, w Niemczech o 35%, Danii o 37%, a we Francji o 39%.Najniższe miejsce na podium utrzymał horrorz weekendowymi wpływami w wysokości. Obraz zadebiutował w 14 krajach, w tym w Korei Południowej, gdzie bez problemów zdobył pierwsze miejsce. W weekend film zarobił tam 4,6 mln dolarów, ale łącznie na koncie ma 6,9 mln. W środę zanotował najlepszy w historii wynik z dnia otwarcia dla amerykańskiego horroru. W Australii po pierwszych czterech dniach wyświetlania ma 2,7 mln dolarów, a w Rosji 1,4 mln.Wielka Brytania była najlepszym krajem spośród tych, w którychmiało już swoją premierę wcześniej. Film zarobił tam 2,5 mln dolarów. Mocno trzyma się też w Niemczech (1,3 mln, spadek o 9%) i we Francji (1,1 mln).Pierwszą piątkę kompletują tytuły prezentowane w chińskich kinach. Na czwartym miejscu znalazł się(Song of Youth). Film zanotował lepszy wynik podczas drugiego weekendu () niż na otwarcie (11,5 mln).Z kolei na piątym miejscu znalazła się hiszpańskojęzyczna produkcja w Polsce pokazywana na platformie Netflix -. Obraz zarobił w weekend. Ponieważ jednak miał premierę w czwartek, to na koncie ma 9,8 mln dolarów.