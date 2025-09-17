"Naznaczony 6" coraz bliżej. Kto dołączył do obsady?

Kto dołączył do obsady "Naznaczonego 6"?

Skąd znamy Maisie Richardson-Sellers?

Maisie Richardson-Sellers jako Vixen w serialu "Legends of Tomorrow"

Skąd znamy Sama Spruella?

Sam Spruell jako Cavendish w serialu "Na wodach północy"

Zobacz zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"