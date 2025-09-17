Newsy Filmy "Naznaczony 6" coraz bliżej. Kto dołączył do obsady?
Filmy

"Naznaczony 6" coraz bliżej. Kto dołączył do obsady?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Maisie+Richardson-Sellers+i+Sam+Spruell+w+%22Naznaczonym+6%22-162967
&quot;Naznaczony 6&quot; coraz bliżej. Kto dołączył do obsady?
Trwają prace nad szóstą odsłoną cyklu "Naznaczony", który zapoczątkował film Jamesa Wana z 2010 roku. Do obsady dołączyły właśnie nowe osoby.

Kto dołączył do obsady "Naznaczonego 6"?


Do obsady "Naznaczonego 6" dołączyli Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell i debiutantka Island Austin. Szczegóły dotyczące ich bohaterów nie zostały ujawnione. Wcześniej ogłoszono udział Lin Shaye, która powróci do roli Amelie Rainier, oraz znanej z "Nawiedzonego dworu w BlyAmelii Eve. Zdjęcia powstają w Australii. Reżyser Jacob Chase pracuje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Davidem Lesliem Johnsonem. Premiera została zaplanowana na 21 sierpnia 2026 roku.

Skąd znamy Maisie Richardson-Sellers?


Maisie Richardson-Sellers to brytyjska aktorka o gujańskich korzeniach znana m.in. z seriali "The Originals" i "Legends of Tomorrow", widowiska "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" oraz zrealizowanych dla Netfliksa komedii romantycznych "Kissing Booth 2" i "Kissing Booth 3". Aktualnie jej filmografię zamyka serial "Dziewięcioro nieznajomych".

Maisie Richardson-Sellers jako Vixen w serialu "Legends of Tomorrow"

Skąd znamy Sama Spruella?

 
Sam Spruell to brytyjski aktor, którego w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Mały topór", "Na wodach północy", "Fargo" czy "Diuna: Proroctwo". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Królewna Śnieżka i Łowca", "The Hurt Locker. W pułapce wojny", "Marsjanin", "Valerian i Miasto Tysiąca Planet" czy "Król wyjęty spod prawa". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat "H Is for Hawk", którego premiera odbyła się na tegorocznym festiwalu w Telluride.

Sam Spruell jako Cavendish w serialu "Na wodach północy"

Zobacz zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"


Ostatnia odsłona cyklu, wyreżyserowane przez Patricka Wilsona "Czerwone drzwi", była najbardziej dochodową w 15-letniej historii serii. Na całym świecie zarobiła 190 milionów dolarów. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Sam Spruell

Zobacz wszystkie artykuły

Insidious 6  (2026)

 Insidious 6

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Drugi sezon "1670" na bogato? Recenzja

Filmy

Gwiazda filmu "Wiecznie żywy" wkracza na pokład "Subversion"

Filmy

Legalna Kultura przedstawia spoty "W czerni kina"

Inne Filmy Wideo

Scarlett Johansson zagrała u Lanthimosa. Zobacz wideo

4 komentarze
VOD Seriale

Los serialu "Tulsa King" przesądzony

Filmy Multimedia

Oto świerszcz z filmu o morderczym Pinokiu. Zagra go legenda

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – "100 dni do matury" podbija platformę