"Naznaczony 6" coraz bliżej. Kto dołączył do obsady?

Trwają prace nad szóstą odsłoną cyklu "Naznaczony", który zapoczątkował film Jamesa Wana z 2010 roku. Do obsady dołączyły właśnie nowe osoby.
Kto dołączył do obsady "Naznaczonego 6"?
Do obsady "Naznaczonego 6
" dołączyli Maisie Richardson-Sellers
, Sam Spruell
i debiutantka Island Austin. Szczegóły dotyczące ich bohaterów nie zostały ujawnione. Wcześniej ogłoszono udział Lin Shaye
, która powróci do roli Amelie Rainier, oraz znanej z "Nawiedzonego dworu w Bly
" Amelii Eve
. Zdjęcia powstają w Australii. Reżyser Jacob Chase
pracuje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Davidem Lesliem Johnsonem. Premiera została zaplanowana na 21 sierpnia 2026 roku.
Skąd znamy Maisie Richardson-Sellers?Maisie Richardson-Sellers
to brytyjska aktorka o gujańskich korzeniach znana m.in. z seriali "The Originals
" i "Legends of Tomorrow
", widowiska "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
" oraz zrealizowanych dla Netfliksa komedii romantycznych "Kissing Booth 2
" i "Kissing Booth 3
". Aktualnie jej filmografię zamyka serial "Dziewięcioro nieznajomych
".
Maisie Richardson-Sellers jako Vixen w serialu "Legends of Tomorrow"
Skąd znamy Sama Spruella? Sam Spruell
to brytyjski aktor, którego w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Mały topór
", "Na wodach północy
", "Fargo
" czy "Diuna: Proroctwo
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Królewna Śnieżka i Łowca
", "The Hurt Locker. W pułapce wojny
", "Marsjanin
", "Valerian i Miasto Tysiąca Planet
" czy "Król wyjęty spod prawa
". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat "H Is for Hawk
", którego premiera odbyła się na tegorocznym festiwalu w Telluride.
Sam Spruell jako Cavendish w serialu "Na wodach północy"
Zobacz zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"
Ostatnia odsłona cyklu, wyreżyserowane przez Patricka Wilsona
"Czerwone drzwi
", była najbardziej dochodową w 15-letniej historii serii. Na całym świecie zarobiła 190 milionów dolarów. Przypominamy zwiastun: