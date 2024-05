Huggy Wuggy będzie straszyć w kinie. Nadchodzi ekranizacja gry

Horror "Poppy Playtime" jako film

Legendary i adaptacje gier wideo

W "Poppy Playtime" poruszamy się byłym pracownikiem upadającego producenta zabawek. Bohater otrzymał tajemniczy list i postanawia wrócić do opuszczonej fabryki. Okazuje się, że władzę przejęły tam zabawki, które uzyskały niezależność. Gracz rozwiązuje zagadki, łamie szyfry i kolejne zabezpieczenia, aby odkryć tajemnicę i uratować się przed morderczymi zabawkami.Niezależna gra została udostępniona w 2021 roku. Jej kolejne części wychodzą w odstępach czasowych. Jak dotychczas ostatni, trzeci epizod został udostępniony w styczniu tego roku. Od początku istnienia "Poppy Playtime" regularnie zbiera nowych graczy. Twórcy rozpoczęli też ekspansje na konsole, a w grę można już zagrać na Nintendo Switch i PlayStation.Oprócz Legendary, film produkować będzie Mob Entertainment oraz Don Murphy (seria " Transformers ") i Susan Montford (" Giganci ze stali ") z firmy Angry Films.Choć adaptacje gier wideo zaczęły cieszyć się gigantyczną popularnością, studio Legendary ma w swoim portfolio jedynie jeden taki film – " Pokémon Detektyw Pikachu " z 2019 roku.W przygotowaniu są już kolejne projekty. Wraz z Warner Bros. odpowie za adaptację gry " Minecraft ", której gwiazdą jest Jason Momoa . Twórcy serialu " Cobra Kai " mają przygotować ekranową wersję strzelanki "". Studio zabezpieczyło też prawa do ekranizacji serii "". Reżyserami mają zostać Danny Philippou Michael Philippou , twórcy horroru " Mów do mnie! ".