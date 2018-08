Lesbijka Ruby Rose za mało lesbijska, by grać Batwoman

Getty Images © Christopher Polk







), która padła ofiarą backlashu po angażu do roli Batwoman w pilocie nowego serialu stacji CW, skasowała swoje konto na Twitterze i wyłączyła możliwość komentowania na Instagramie. Ponieważ wojownicy o lepsze jutro nie sprawdzili podstawowych faktów, oberwało jej się za to, że nie jest... lesbijką. Otóż jest. A do tego aktywistką ruchu LGBT.W serii ostatnich tweetów Rose pisała:dodałaW swoim ostatnim tweecie napisała, że planuje zająć się wyłącznie swoimi zawodowymi zobowiązaniami i spać więcej niż 4 godziny dziennie.Batwoman, Kate Kane, to dziedziczka fortuny, która postanawia wykorzystać rodzinne pieniądze do walki z przestępczością w Gotham City. Zanim jednak stanie się zbawczynią miasta, będzie musiała uporać się z wewnętrznymi demonami. Kane ma być pierwszą w historii otwarcie homoseksualną superbohaterką będącą główną postacią w serialu.Batwoman zostanie zaprezentowana widzom w specjalnym crossoverze, w którym spotkają się wszyscy superbohaterowie z seriali CW: Arrow, Flash, Supergirl oraz Legends of Tomorrow. Jego emisję zaplanowano na grudzień.Serial o przygodach Batwoman przygotowuje Caroline Dries ). Jeśli pilotowy odcinek się spodoba, pełny sezon show zobaczymy w 2019 roku.