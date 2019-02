Luca Guadagnino szykuje serial o dorastaniu dla HBO

Getty Images © Franco Origlia



Po sieci krąży informacja o tym, że reżyser Luca Guadagnino przenosi się do telewizji. Dla stacji HBO ma zrealizować serialBohaterem projektu będzie Fraser, młody syn amerykańskiego żołnierza. Kiedy ojciec przenosi się do bazy we Włoszech, rodzina przeprowadza się razem z nim. Tam Fraser poznaje inne dzieci wojskowych, w tym Caitlin, w której się zakochuje. Jednak życie uczuciowe Frasera będzie bardziej skomplikowane. Jednym z żołnierzy stacjonujących w bazie jest Jason, który w chłopaku też będzie budził żywe emocje.ma się składać z ośmiu godzinnych odcinków. Za fabułę odpowiadają: Guadagnino Francesca Manieri . Zdjęcia ruszą w maju. Serial będzie miał swoją premierę za rok.