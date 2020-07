Ludacris: "Szybcy i wściekli"... w kosmosie?

Wiele wskazuje na to, że kolejna odsłona "Szybkich i wściekłych" będzie dosłownie nie z tego świata. W czwartek grający w serii raper Ludacris wystąpił jako gość podcastu "SiriusXM's Jess Cagle and Julia Cunningham", gdzie zdradził kilka interesujących szczegółów związanych z oczekiwaną 9. częścią.Cunningham zastanawiała się, w jaki sposób seria będzie się rozwijać, aby podtrzymać zainteresowanie widzów. Wśród scenariuszy, jakie sobie wyobraziła, znajdowało się m.in. przeniesienie akcji do przestrzeni kosnicznej. Jej rozmówca zasugerował, że może ona mieć rację. Plotki o tym, że franczyza przeniesie się do kosmosu, nie są niczym nowym. W ubiegłym roku scenarzysta Chris Morgan został zapytany o taką możliwość, nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi.Premiera najnowszej części "Szybkich i wściekłych" pierwotnie była zaplanowana na 22 maja, jednak ze względu na pandemię koronawirusa Universal podjął decyzję o przeniesieniu jej na 2 kwietnia 2021 roku. Według Ludacrisa nie jest to wcale zła wiadomość. Dzięki temu montażyści mają trochę więcej czasu, by doprowadzić materiał do perfekcji – powiedział raper. – Hipotetycznie, jeśli powstaną kolejne części, ludzie, którzy pracują nad skryptami, będą mieli czas, by doprowadzić je do perfekcji.