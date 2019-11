Lupita Nyong'o nie zagra w remake'u "Płatnego mordercy" Woo

3 2 1



W maju ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Lupita Nyong'o zagra główną rolę w filmie, czyli remake'u słynnego obrazu Johna Woo znanego w Polsce pod tytułem. Powodem było inne zobowiązania aktorki.Informację o tym podał sam Woo , który stanie za kamerą. Powiedział on, że Nyong'o nie mogła czekać, aż zakończą się prace nad poprawianiem scenariusza, co trwało dłużej niż pierwotnie zakładano. Dodał jednak, że do głównej roli wciąż poszukiwana jest aktorka.Nie jest to pierwsza próba dokonania remake'u. Pisaliśmy o tym ponad 10 lat temu. Wtedy był z nim związany Josh Campbell , który pisał scenariusz z myślą o widowisku 3D. W 2011 roku projekt został wskrzeszony, a do jego wyreżyserowania zaangażowano Johna H. Lee . W 2012 roku główną rolę zaproponowano Johnowi Travolcie . Film jednak nigdy nie powstał.Oryginał był historią płatnego zabójcy, który zostaje zdradzony przez swojego zleceniodawcę. Aby się zemścić, musi sprzymierzyć się ze swoim, zdawałoby się, zaprzysięgłym wrogiem, ścigającym go inspektorem policji.