Natalie Portman i Lupita Nyong'o gwiazdami serialu kryminalnego

Laureatki Oscara Natalie Portman Lupita Nyong'o zagrają główne role w serialu limitowanym będącym adaptacją powieści Laury Lippman pt. "Lady In The Lake".Akcja książki rozgrywa się w latach 60. w Baltimore. Nierozwiązana zagadka morderstwa sprawia, że gospodyni domowa Maddie Shwartz ( Portman ) postanawia zostać reporterką śledczą. Wkrótce los stawia na drodze bohaterki Cleo Sherwood ( Nyong'o ) - ciężko pracującą na kilku etatach matkę, która zaangażowana jest w działalność lokalnego ruchu praw obywatelskich.Serial powstanie dla serwisu streamingowego Apple TV+. Reżyserką oraz współscenarzystką "Lady In The Lake" jest Alma Harel (" Słodziak "). Wśród producentów znajduje się Jean-Marc Vallée (" Wielkie kłamstewka "). Zarówno dla Portman jak i Nyong'o będzie to pierwsza duża rola w produkcji telewizyjnej.