Młody Bruce Wayne pojawi się w "Jokerze"

Choć prace na planietrwają już od jakiegoś czasu, to obsada filmu wciąż się powiększa. Angaż otrzymali właśnie: Dante Pereira-Olson (który wcielił się w młodszą wersję bohatera granego przez Joaquina Phoenixa w filmie) i Douglas Hodge ). Pereira-Olson zagra młodego Bruce'a Wayne'a. Z kolei Hodge'owi przypadła w udziale rola Alfreda. Thomas Wayne został już wcześniej wybrany. Gra go Brett Cullen Z wypowiedzi twórców wynika, żenie będzie ekranizacją konkretnego komiksu. Zamiast tego Todd Phillips opowie autorską historię przywodzącą na myśl gangsterskie dramaty Martina Scorsese (który jest producentem całości).Obraz trafi do kin w październiku 2019 roku.