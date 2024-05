MDAG: "Ostatnia wyprawa" - Eliza Kubarska opowiada o zagadce Wandy Rutkiewicz

Eliza Kubarska opowiada nam o filmie "Ostatnia wyprawa"

O czym opowiada film "Ostatnia wyprawa"?

Dla miłośników gór Wanda Rutkiewicz to legenda godna każdej laurki. Jako pierwsza kobieta na świecie i pierwsza osoba z Polski zdobywała najwyższe szczyty na ziemi, udowadniając, że wobec takiej determinacji płeć i fizyczne predyspozycje nie stawanowią żadnej przeszkody – co w czasach, kiedy działała, nie było tak oczywiste, jak jest dzisiaj. Autorka dokumentu Eliza Kubarska , która sama jest alpinistką, wyrusza w Himalaje śladami Wandy, a jej ścieżkę wyznacza pozostawiony przez bohaterkę pamiętnik audio. W taki oto sposób " Ostatnia wyprawa " eksploruje życie i nieznane dotąd tajemnice Rutkiewicz. W opowieści biorą też udział znani wspinacze oraz bliskie Wandzie kobiety.Część kinowa wydarzenia odbędzie się w dniach 10 - 19 maja w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. Część online potrwa na mdag.pl od 21 maja do 3 czerwca. W tegorocznym programie znalazło się niemal 190 filmów.