MOJEeKINO - tworzymy wspólną opowieść

Z radością prezentujemy wiosenny spot wizerunkowy platformy Stowarzyszenia Kin Studyjnych - MOJEeKINO.PL Hasło przewodnie spotu brzmi: MOJEeKINO – tworzymy wspólną opowieśćZ widzami jesteśmy już prawie rok i to rok pandemiczny - trudny, wymagający, zaskakujący. To dla nas idealny moment na refleksję, swoiste podsumowanie tego co udało nam się zrealizować, czego wspólnie dokonaliśmy, a także podziękować widzom, którzy są z nami, kinom za determinację, dystrybutorom filmowym za wiarę, że współpraca z MOJEeKINO, to zawsze dobry wybór!Chcieliśmy, by widzowie po obejrzeniu filmu, mieli poczucie, że mimo ograniczeń i trudności jakie przynosi codzienność, jest nadzieja. Tą nadzieją jest drugi człowiek z jego życzliwością, empatia i otwartością.Wspólnota jaką tworzymy z kinami, dystrybutorami i przede wszystkim widzami inspiruje nas do nieustannego rozwoju. Nieprzerwanie zależy nam na dostarczaniu filmów wnoszących wiele emocji. Z początkiem wiosny do platformy kin studyjnych dołączył dystrybutor M2 FILMS, ze swoją bogatą ofertą filmową. To dzięki nim polski widz może się cieszyć takimi filmami jak " Gniazdo ", " Mój piękny syn ", " Jeszcze jest czas " czy " Nędznicy Zaskoczyliśmy naszych widzów, proponując pierwszy pokaz z VHS HELL oraz horrory, thrillery i komedie romantyczna w szalonym i odważnym stylu OCTOPUS FILM FESTIVAL + 8 ONLINE! Wśród nowych projektów, tylko na MOJEeKINO wkrótce K-ANIMATION, czyli pierwszy w Polsce festiwal najlepszych koreańskich animacji. Gwarantujemy znakomite kino, filmy z Cannes, tytuły nagradzane na całym świecie, znane nazwiska, a to wszystko opakowane niesamowitą warstwą wizualną.W czerwcu szykujemy prawdziwą fiestę dla miłośników języka i kultury hiszpańskiej - TYDZIEŃ KINA HISZPAŃSKIEGONa platformie MOJEeKINO wspólna opowieść ma także swoją kontynuację w postaci kolejnych edycji festiwali m.in. WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, SPUTNIKRUSSIAN FILM FESTIVAL, UKRAINA FESTIWAL FILMOWY.Wiosenny spot zaczyna się ujęciami pojedynczych bohaterów, obrazów dialogujących ze sobą. Sami zobaczcie jaką opowieść tworzymy.Projekt realizowany jest przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.Partnerami projektu MOJEeKINO.PL są Polska Akademia Filmu, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych - KIPA, Fundacja Kultury bez Barier, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.Partnerem technologicznym platformy jest Insys Video Technologies.