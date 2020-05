MOJEeKINO.PL - Zaproś swoje ulubione kino do domu!

Już jutro, w czwartek 21 maja, Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi fanów małych, przytulnych kin z niebanalnym repertuarem do największego wirtualnego kina studyjnego na świecie! Spośród listy kin znajdujących się na platformie wybierz swoje ulubione kino i ciesz się jego unikatowym programem.MOJEeKINO.PL to największe na świecie wirtualne kino, w ramach którego swoje repertuary będzie prezentować 47. kin arthouse'owych od Bochni po Darłowo i od Sokołowa Podlaskiego do Gorzowa Wielkopolskiego. MOJEeKINO.PL będzie jedną wspólną platformą łączącą wirtualnie kina z całej Polski, która w dobie zastoju umożliwi im zachowanie tej niepowtarzalnej więzi, jaką tworzą z widzami w swoich tradycyjnych przestrzeniach, ale także możliwością zarobku. Projekt jest innowacyjny na skalę światową. Różni się od istniejących VOD z tysiącem filmów do wyboru swoim unikatowym repertuarem, dotarciem do widza a także sposobem podejścia do promocji filmu. Platforma promować ma sztukę filmową w różnych jej aspektach oraz umożliwiać poszczególnym kinom realizowanie swojego kuratorskiego programu. Przestrzeń platformy będzie zatem dla widza arthousowego nadal drogowskazem do oglądania filmów studyjnych, których często brakuje na popularnych platformach streamingowych.Wirtualne kino zagości w domach widzów już w czwartek i będzie miało zasięg ogólnopolski. Obecnie udział w projekcie zadeklarowało 47 kin studyjnych z całej Polski, ale wciąż zgłaszają się kolejni chętni. Wspólnie z nami nową wirtualną rzeczywistość postanowili kreować dystrybutorzy, z którymi współpracujemy też w kinach tradycyjnych, którzy przodują na rynku pod względem artystycznego line-upu – Aurora Films, Against Gravity, Hagi, Galapagos, Spectator, Next Film, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.Już niebawem na platformie MOJEeKINO.PL widzowie będą mogli zobaczyć filmy, które jeszcze nie miały premiery kinowej jak np. " Towar " z Michaliną Olszańską w roli głównej, genialny chiński kryminał " Jezioro dzikich gęsi ", czy " Asystentka ". Nie zabraknie także starszych tytułów, które podbiły serca kinowej publiczności, jak " Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie ", " Witajcie w Norwegii " czy " Party " a także wspaniałych dokumentów z festiwalu Millenium Doscs Against Gravity. Również najmłodsi znajdą w naszym kinie specjalnie wyselekcjonowane kino dla siebie, które święciło triumfy na dziecięcych festiwalach.Rozpoczęliśmy także współpracę z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, z którym przygotowywać będziemy co tydzień wydarzenia specjalne złożone ze specjalnego pokazu i spotkania z twórcami. Pierwszym z nich będzie przedpremiera i spotkanie z twórcami filmu " Eastern ", planujemy także spotkanie z Lechem Majewskim wokół projekcji filmu " Dolina Bogów ".Natomiast w dniach 29 maja - 7 czerwca zapraszamy na wydarzenie bez precedensu - pierwszy w Polsce w całości zrealizowany on-line festiwal filmów fabularnych WIOSNA FILMÓW, który do tej pory odbywał się w warszawskich kinach Elektronik i Amondo. W ramach festiwalu przez 10 dni widzowie obejrzą ponad 30 filmów docenionych przez jury, dziennikarzy, a także publiczność na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Cannes, Wenecji czy Toronto. Będą także filmy nominowane i nagradzane przez Europejską Akademię Filmową oraz Amerykańską Akademię Filmową. Duża część z nich to przedpremiery jak nagrodzona w Berlinie " Nadzieja " w reż. Marii Sødahl , " Martin Eden " w reż. Pietro Marcello i " Zaginiona dziewczyna " w reż. Kōjiego Fukady, a także przedpremiery: " O nieskończoności " w reż. Roya Anderssona oraz " Najgorsze wiersze świata " w reż. Gabora Reisza - mówi Maciej Zabojszcz, dyrektor festiwalu WIOSNA FILMÓWPo WIOŚNIE FILMÓW na platformie zagoszczą kolejne festiwale m.in. HER DOCS czy 48HFP.ZASADY DZIAŁANIA:Platforma to niezwykle skomplikowane technicznie przedsięwzięcie tworzące projekt innowacyjny na skalę światową! Wirtualne kino to nie tradycyjne VOD, a pieczołowicie przygotowana platforma promująca kino arthouse'owe. Za pośrednictwem platformy poszczególne kina będą realizowały swój autorski program wykorzystując kontent dostępny na platformie, ale także przygotowując swoje wydarzenia. Na platformę widz będzie mógł wejść z poziomu strony MOJEeKINO.PL, ale także z poziomu strony swojego ulubionego kina. Każde kino przygotuje swój indywidualny program skrojony na potrzeby jego widzów. Podobnie jak w kinie tradycyjnym repertuar będzie cyklicznie zmieniany, ale także wzbogacany o wydarzenia dodatkowe – spotkania z twórcami, warsztaty, pokazy edukacyjne, a nawet festiwale filmowe. Platforma przystosowana będzie dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – część filmów wyświetlanych będzie z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.W dłuższej perspektywie realizacji wirtualnego kina upatrujemy także szansę na przedłużenie możliwości obejrzenia filmu po powrocie do tradycyjnego grania. Obecnie w związku z dużą liczbą cotygodniowych premier film standardowo żyje na naszych ekranach ok 2-3 tygodni. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom widzów i rynku, proponujemy stworzenie niejako "dodatkowego okna" pomiędzy kinem a tradycyjnym VOD.Bazując na doświadczeniu kolegów z krajów europejskich korzystających już z podobnej platformy współpracującej ściśle z kinami, jesteśmy przekonane, że rozwój wirtualnego kina nie wpłynie na spadek frekwencji w kinach tradycyjnych, a wręcz przeciwnie – stanie się dodatkowym polem promocyjnym granych tytułów, którym czasem trudniej przebić się do najbardziej gorących newsów.Operatorem wirtualnego kina jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych.Partnerem technologicznym, który podjął się tego niełatwego zadania, jest poznańska firma Insys Video Technologies.Partnerami projektu MOJEeKINO.PL są Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Fundacja Kultury Bez Barier, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.Projekt realizowany jest przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.Czekamy na Was w wirtualnych salach kin studyjnych z całego kraju pod wspólnym adresem MOJEeKINO.PL!