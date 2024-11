MOVIE SIĘ: habemus hit? Recenzujemy "Konklawe"

MOVIE SIĘ: recenzujemy "Konklawe"

O czym opowiada "Konklawe"?

W najnowszym odcinku programu MOVIE SIĘ rozmawiamy o " Konklawe ". Nowy film Edwarda Bergera (" Na Zachodzie bez zmian ") to adaptacja powieści Roberta Harrisa . Jak wypada na tle innych produkcji opowiadających o papieżach? Czy to film, na który można iść z mamą i babcią? Co sądzimy o roli Ralpha Fiennesa ? Zapraszają Jakub Popielecki, Ewelina Leszczyńska i Łukasz Muszyński.Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?Wcielającemu się w główną rolę Ralphowi Fiennesowi partnerują Stanley Tucci