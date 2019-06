Mad Hatter szóstym złoczyńcą w "The Batman"

Jeśli wierzyć portalowi We Got This Covered, znamy już wszystkich przeciwników Batmana w widowisku Matta Reevesa . Ostatnim będzie Jervis Tetch, znany lepiej jako Mad Hatter.Postać ma długą komiksową tradycję pojawiwszy się po raz pierwszy w 1948 roku w komiksie "Batman". W kinie jednak nie mieliśmy dotąd okazji go oglądać. Był co prawda brany pod uwagę jako czarny charakter Joela Schumachera , ale ten film, jak wiadomo, nigdy nie powstał. Szalony Kapelusznik pojawił się za to w serialu. Został też wspomniany w serialuWedług We Got This Covered do zagrania postaci poszukiwany jest aktor w przedziale wiekowym 40-50 lat. Filmowy Mad Hatter będzie naukowcem specjalizującym się w wymyślaniu technologii do manipulacji i kontroli umysłów. Matt Reeves oficjalnie ogłosił, że wzobaczymy kilku superzłoczyńców, ale nie podał ich imion. Według pojawiających się w sieci doniesień skład ten prezentuje się następująco:PingwinKobieta-KotCzłowiek ZagadkaDwie TwarzeFireflySzalony Kapelusznik