Mahershala Ali u reżysera nagrodzonego w Berlinie

Na razie nie podano żadnych szczegółów na temat fabuły filmu. Co ciekawe, przed "Your Mother Your Mother Your Mother" Mahershala Ali Bassam Tariq mieli się spotkać na planie rebootu " Blade " dla Marvel Studios. Tariq opuścił jednak projekt, który niedawno został zawieszony i jak dotąd nie wiadomo, czy powstanie.Alego – zdobywcę dwóch Oscarów za " Moonlight " i " Green Book " – można było ostatnio oglądać w thrillerze " Zostaw świat za sobą " z imponująca hollywoodzką obsadą. A na swoją premierę czeka właśnie " Jurassic World Rebirth ", w którym Ali wciela się w Duncana Kincaida.