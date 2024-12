Mark kontra Cecil! Zobacz krwawy zwiastun 3. sezonu serialu "Niezwyciężony"

Konflikty moralne w nowym sezonie "Niezwyciężonego"

Zwiastun trzeciego sezonu serialuzapowiada intensyfikację konfliktu pomiędzy Markiem a Cecilem. Ten pierwszy chce kierować się moralnym kompasem, dla tego drugiego liczy się tylko ostateczny cel.Pojawią się nowe postacie. Zaś sam Niezwyciężony zyska nowy kostium. Fani komiksów doskonale go znają.. Twórcy już wcześniej zapowiedzieli, że w przeciwieństwie do drugiego sezonu ten nie zostanie podzielony na dwie części.Serial inspirowany jest cyklem komiksowym pod tym samym tytułem. Odpowiada za niego autor oryginału Robert Kirkman . Jest to historia Marka Graysona, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na Ziemi, który później okazał się jednym z jego największych zagrożeń. Mark staje przed trudną drogą do akceptacji swojego dziedzictwa i zdecydowania, w jaki sposób chce wykorzystywać swoje moce. Jednocześnie jest ziemskim nastolatkiem, który chciałby od czasu do czasu spotkać się z przyjaciółmi, dziewczyną, rodziną.