Martin Scorsese szykuje nowe "Gangi Nowego Jorku". Tym razem jako serial

"The Gangs of New York": szczegóły serialu



"Gangi Nowego Jorku": wymarzony film Martina Scorsesego



Zwiastun filmu "Gangi Nowego Jorku"



Jak informuje serwis Deadline, studio Miramax Television przygotowuje serial oparty na głośnej książce non-fiction "The Gangs of New York" pióra Herberta Asbury'ego . Producentem wykonawczym oraz reżyserem dwóch pierwszych odcinków będzie sam Martin Scorsese , który już raz zekranizował utwór w 2002 roku w formie filmu kinowego Za scenariusz odpowiada Brett C. Leonard (" Shantaram ", " Tabu "). Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że nie będzie ona kalką historii znanej z filmowych " Gangów Nowego Jorku ". Pojawią się w niej postaci, których nie było w kinowej wersji.Wydana w 1927 roku książka Asbury'ego opisuje kulisy rywalizacji między grupami przestępczymi, które terroryzowały Nowy Jork w drugiej połowie XIX wieku. Działo się to, zanim kontrolę nad tamtejszym półświatkiem przejęła mafia.– tłumaczy Scorsese Scorsese natrafił na książkę Asbury'ego na początku lat 70. Początkujący wówczas reżyser dostrzegł w niej materiał na filmową epopeję o korzeniach amerykańskiej demokracji. Przeniesienie jej na ekran zabrało twórcy " Taksówkarza " ponad 30 lat. Akcja widowiska rozgrywa się na Manhattanie w połowie XIX wieku. Przywódca gangu Irlandczyków "Ksiądz" Vallon ( Liam Neeson ) ginie na oczach swego syna, Amsterdama, z ręki przywódcy grupy Amerykanów, Billa "Rzeźnika" Cuttinga ( Daniel Day Lewis) . Po zakończeniu walki mały Amsterdam znika. Po latach dorosły już bohater ( Leonardo DiCaprio ) powraca na Manhattan z planem zemsty.Filmowe " Gangi Nowego Jorku " zdobyły 10 nominacji do Oscara i zarobiły w kinach blisko 200 milionów dolarów.