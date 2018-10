Marvel pracuje nad filmem o Dark Avengers?

Przyszłość Marvela po przyszłorocznympozostaje w dużej mierze zagadką. Powrót Spider-Mana to pewniak (właśnie trwają zdjęcia do), na pewno zobaczymy też znowu Czarną Panterę, a trzeci film o Strażnikach Galaktyki też raczej powstanie, nawet bez Jamesa Gunna . Ale co z nowymi bohaterami - albo antybohaterami? Właśnie.W sieci pojawiła się informacja, jakoby w Marvel Studios pracowano nad projektem filmu o Dark Avengers. Co więcej, podobno pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa. Oczywiście studio pracuje nad wieloma projektami równocześnie i z pewnością nie wszystkie z nich ujrzą światło dzienne. Nie zmienia to jednak faktu, że jednym z potencjalnych przyszłych filmów Kevina Feige i spółki jest film o mrocznej wersji najważniejszej supergrupy Marvela.Dark Avengers po raz pierwszy pojawili się niedługo po tak zwanej "tajnej" inwazji Skrullów. Rząd przestał wówczas ufać Avengers. Na dyrektora T.A.R.C.Z.Y. mianowano Normana Osborna, który skompletował własną drużynę "herosów". Każdy z jej członków był odpowiednikiem jakiegoś marvelowskiego bohatera: Mac Gargan (ex-Scorpion) był Spider-Manem, Moonstone pełniła funkcję Captain Marvel, Bullseye zastępował Hawkeye'a, a Daken, syn Wolverine'a, wcielił się - cóż - w Wolverine'a. Osborn jako Iron Patriot grał w drużynie rolę Iron Mana.Oczywiście, w planach Marvela jest również solowy film o przygodach Czarnej Wdowy i widowisko o Eternals. Pozostaje czekać na informację, czy po przejęciu studia Fox, dołączą do nich również projekty filmów o X-Men i Fantastycznej Czwórce.