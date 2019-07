Marvel szuka transseksualnej aktorki

Portal Geeks WorldWide podaje, że Marvel poszukuje transseksualnej aktorki do jednego ze swoich projektów. Nie wiadomo jednak, o który dokładnie chodzi. Portal podaje jedynie, że aktorka potrzebna jest do projektu, do których zdjęcia kręcone będą w przyszłym roku.O samej postaci również nic nie wiadomo, poza tym, że ma zagrać ją transseksualna aktorka i że nazywana jest na razie Jessicą. Portal GWW sugeruje jednak, że być może chodzi o Serę, postać powiązaną z Asgardem, a zatem mogącą pojawić się wSera to jedna z nowszych komiksowych postaci Marvela. Po raz pierwszy pojawiła się na kartach "Angela: Asgard's Assassin #1". Należy do Anchoritów, rzadkiego rodzaju męskich, pozbawionych skrzydeł aniołów trzymanych w zamknięciu w świątyni w Heven. Sera jednak identyfikuje się jako kobieta. Została też uwolniona przez przyrodnią siostrę Thora Angelę po tym, jak pomogła jej w pokonaniu niebezpiecznego potwora. Bohaterki miały później sporo przygód z czasem stając się kochankami.trafi do kin w listopadzie 2021 roku.