Christopher Nolan dziękuje bogu za filmy Marvela i Roberta Downeya Jr.

Marvel i Robert Downey Jr. zmienili branżę filmową

W wywiadzie Christopher Nolan mówił o tym, jak bardzo ceni Roberta Downeya Jr. i jak od dawna chciał z nim pracować. Był tego blisko, kiedy szykował się do filmu. Wtedy się nie udało.Nolan cieszy się jednak, że Jon Favreau dopiął swego o doprowadził do angażu Downeya Jr. jako Tony'ego Starka w filmie. Marvel był przeciwny castingowi aktora, ponieważ ten dopiero wychodził na prostą po problemach z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, przez co trafił nawet do więzienia.- mówi Nolan . - Robert Downey Jr. zdobył właśnie swoją trzecią nominację do Oscara za rolę w filmie " Oppenheimer ".