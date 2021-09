Matthew Fox w świecie pozbawionym ropy naftowej

Po ponad dekadzie przerwy Matthew Fox powraca na mały ekran. Gwiazdor " Zagubionych " zagra jedną z głównych ról, a także będzie producentem wykonawczym serialu limitowanego "Last Night".To ekranizacja bestsellerowej powieści Aleksa Scarrowa pt. "Gdy zgasną światła". Polski wydawca opisuje ją w następujący sposób: koniec świata jest bliższy, niż nam się wydaje. Seria dramatycznych wydarzeń na całym świecie powoduje wstrzymanie wydobycia ropy naftowej na skalę globalną. Reperkusje są natychmiastowe i mają rozmiar katastrofalny. Dochodzi do gwałtownego kryzysu ekonomicznego i błyskawicznego rozpadu fundamentów struktur społecznych na całej kuli ziemskiej. Świat, jaki znaliśmy, w ciągu zaledwie kilku dni przestaje istnieć. Andy Sutherland (w tej roli Fox ) jest inżynierem uwięzionym w Iraku wraz z oddziałem żołnierzy. Usiłuje się stamtąd wydostać i wrócić do Wielkiej Brytanii, w której szaleje chaos. Zdaje sobie sprawę, że jego rodzina stała się celem w grze, o której dotąd nie miał pojęcia. Ma to ścisły związek z pozoru błahym wydarzeniem z przeszłości.Zdjęcia do "Last Night" powinny rozpocząć się już wkrótce w Pradze. W obsadzie prócz Foksa znalazła się również Joanne Froggatt (" Downton Abbey "). Stanowiska showrunnerów piastują Patrick Massett Serial powstaje dla serwisu stremingowego Peacock.