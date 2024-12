Guy Ritchie kręci serial kryminalny dla Showtime. Nowe osoby w obsadzie

Miał być spin-off "Raya Donovana", jest coś zupełnie nowego

Getty Images © Anadolu



Zwiastun serialu Guya Ritchiego "Dżentelmeni"

Pierwotnie serial Ritchiego miał być osadzony w tym samym świecie, co " Ray Donovan ". Potem jednak reżyser zmienił zdanie, przerobił scenariusz i teraz będzie to serial kryminalny zupełnie niezależny od tamtego hitu Showtime.Akcja serialu osadzona została w Londynie. Bohaterami będą dwa pokolenia gangsterskiej rodziny oraz mężczyzna, do którego zgłaszają się, kiedy muszą rozwiązać palący problem.Nowymi członkami w obsadzie są:(" Ród smoka "),(" Downton Abbey "),(" Alienista ") i(" Pistol ").Gwiazdami produkcji są:Premiera planowana jest na przyszły rok.