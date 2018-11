Matthew Rhys zamiast Roberta Downeya Jr. jako Perry Mason

Getty Images © Kevin Winter



Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, HBO przygotowuje się do realizacji serialu. Jego producentem będzie Robert Downey Jr. i wszyscy spodziewali się, że zagra główną rolę. Tak się jednak nie stanie.Jak podaje portal That Hashtag Show, jest nowy kandydat do zagrania tytułowej roli. To Matthew Rhys , tegoroczny laureat Emmy za główną męską rolę w serialu dramatycznymPerry Mason to postać wymyślona przez pisarza Erle'a Stanleya Gardnera . Jest on obrońcą zajmującym się z pozoru beznadziejnymi przypadkami, jednak w końcu zawsze udaje mu się dotrzeć do prawdy i dowieść, że jego klient jest niewinny. Ostatni film o Masonie powstał w 1940 roku (). Potem prawnik był bohaterem dwóch seriali telewizyjnych oraz całego cyklu filmów telewizyjnych.