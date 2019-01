"Jądro ciemności" Conrada zostanie animacją

Klasyczna nowela Josepha Conrada zostanie zekranizowana jako animacja. Gwiazdami projektu zostali: Michael Sheen ), Matthew Rhys ) i Andrew Scott ).Projekt zostanie oficjalnie zaprezentowany na targach towarzyszących festiwalowi filmowemu w Berlinie. Jego reżyserem będzie Gerald Conn , który zamierza obraz zrealizować techniką wykorzystującą piasek.Nowela inspirowana doświadczeniami samego Conrada z jego podróży do Afryki, jest historią kapitana parowca Charlesa Marlowa, który ma za zadanie dotrzeć do placówki handlowej położonej w głębi Konga prowadzonej przez Kurtza. Kiedy dociera na miejsce, jest przerażony tym, co zobaczył. Handlarz jest chory, w stanie bliskim śmierci, ale nie to najbardziej przeraża Marlowa. Szczególną uwagę zwraca on na zmiany, które zaszły w psychice i charakterze Kurtza. Dał on się uwieść otaczającej go przyrodzie, obudziła w nim najgorsze instynkty i stał się kimś w rodzaju lokalnego kacyka. Sheen użyczy głosu Marlowe'owi. Scott zagra młodego Rosjanina, którego strój przywodzi na myśl arlekina. Rhys wcieli się w krewnego Marlowe'a, którego ten spotyka po drodze.