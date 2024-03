"Reżim": Matthias Schoenaerts opowiada o pracy z Kate Winslet

Matthias Schoenaerts o serialu "Reżim" - zobaczcie wywiad:

O czym opowiada serial "Reżim"?

to nowa oryginalna produkcja HBO. Jego polska premiera zaplanowana została naGwiazdą serialu jest Kate Winslet , która na HBO święciła niedawno triumfy w serialu. Twórcąjest Will Tracy, współscenarzysta. Wyreżyserowali je Stephen Frears Mroczny komediowy serial opowiada historię życia w murach współczesnego autorytarnego reżimu, który zaczyna się rozpadać. Kanclerz Elena Vernham ( Kate Winslet ), która przez dłuższy czas nie opuszczała pałacu, popada w coraz większą paranoję i niestabilność. Zwraca się więc do nieprzewidywalnego żołnierza, Herberta Zubaka ( Matthias Schoenaerts ), jako swojego powiernika. W miarę jak wpływ Zubaka na kanclerz rośnie, Elena próbująca rozszerzyć swoją władzę zaczyna ją tracić, zarówno w pałacu jak i kraju.W obsadzie oprócz Winslet są: Matthias Schoenaerts Martha Plimpton oraz Hugh Grant Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?