Najlepsze filmy o przetrwaniu. Top 10 filmów survivalowych, które warto obejrzeć

Najlepsze filmy survivalowe – jakie filmy o przetrwaniu warto obejrzeć?

9 Dzika rzeka The River Wild 1994 48 min. 6,6 30 948 ocen społeczności 2 945 chce zobaczyć Dramat Przygodowy Thriller Meryl Streep Kevin Bacon Kevin Bacon. Dzika rzeka " to opowieść o rodzinie, która planuje spędzić urlop na spływie kajakowym po rzece Kolorado. Gail wyobraża sobie, że wyprawa na nowo zbliży ją z mężem Tomem, a dla ich 10-letniego syna będzie to niezapomniana przygoda. Beztroska wyprawa zmienia się w koszmar, kiedy do bohaterów dołączają trzej nieznajomi mężczyźni. Choć początkowo wydają się sympatyczni, szybko okazuje się, że są to niebezpieczni przestępcy, których poszukuje policja. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Aby przeżyć i uratować najbliższych, Gail, która niegdyś pracowała jako przewodniczka po rzece Kolorado, musi wykorzystać swe umięjetności i wiedzę o warunkach panujących na spływie. W rolach głównych Meryl Streep

8 127 godzin 127 Hours 2010 34 min. 7,1 126 786 ocen społeczności 26 236 chce zobaczyć Dramat James Franco Amber Tamblyn Filmu Danny'ego Boyle'a z pewnością nie trzeba przedstawiać miłośnikom wspinaczki i sportów ekstremalnych. To oparta na faktach historia Aarona Ralstona ( James Franco ), młodego, lecz doświadczonego amatora górskich wspinaczek, który postanawia spędzić weekend na samotnej wędrówce po górach. Zbytnia pewność siebie okazuje się zgubna. Mimo że jego los wydaje się przesądzony, uwięziony w rozpadlinie skalnej mężczyzna podejmuje walkę o przetrwanie. Reżyser do perfekcji doprowadza subiektywizację narracji, przez co widz przeżywa przedstawione na ekranie wydarzenia równie intensywnie jak bohater.

7 Ciche miejsce A Quiet Place 2018 30 min. 6,6 108 915 ocen społeczności 22 208 chce zobaczyć Horror Sci-Fi Emily Blunt John Krasinski Filmy survivalowe to nie tylko oparte na faktach dramaty, ale także horrory z potworami nie z tego świata. Przykładem takiego filmu jest " Ciche miejsce " – wyreżyserowana przez Johna Krasinskiego opowieść o rodzinie, która walczy o przetrwanie w świecie zdominowanym przez krwiożercze stworzenia o super czułym słuchu. Życie bohaterów zależy od zachowania bezwzględnej ciszy. Wystarczy najmniejszy szmer, by skończyć jako krwawa miazga. Warto jednak zauważyć, że film Krasinskiego to także opowieść o relacjach rodzinnych i poświęceniu dla tych, których kochamy. Dzięki oryginalnej koncepcji i kreatywnemu wykorzystaniu dźwięku film odniósł międzynarodowy sukces. W 2020 roku na ekrany kin trafił jego sequel. Aktualnie czekamy na premierę trzeciej części, która zaplanowana jest na 2025 rok.

5 183 metry strachu The Shallows 2016 26 min. 5,7 44 726 ocen społeczności 8 947 chce zobaczyć Dramat Thriller Blake Lively Óscar Jaenada Słońce, plaża, woda... Sceneria, w której rozgrywa się akcja " 183 metrów strachu " byłaby idealną wakacyjną destynacją, gdyby nie jeden szczegół – krążący w morzu rekin. Bohaterka filmu, grana przez Blake Lively surferka Nancy Adams ( Blake Lively ), przybywa na odludną plażę, by wspomnieniami powrócić do czasów, gdy jej życie było prostsze. Surfing to pasja i źródło relaksu po traumie, jaka spotkała jej rodzinę. Wkrótce okaże się, że Nancy przyjdzie stoczyć dramatyczną walkę o przetrwanie. Ten nierówny pojedynek z żarłaczem białym będzie próbą sił, walką o przetrwanie, najwyższym testem odwagi i siły woli młodej kobiety.

4 Zjawa The Revenant 2015 36 min. 7,2 258 135 ocen społeczności 52 544 chce zobaczyć Dramat Przygodowy Western Leonardo DiCaprio Tom Hardy Leonardo DiCaprio jest skupiony i uważny; poddany swojej postaci i własnemu ciału, które gra w "Zjawie" pierwszoplanową rolę. Jest ono zmasakrowane, zakrwawione, spuchnięte, gnijące. Kości ma połamane, z gardła wydobywa się chrapliwy szept. DiCaprio uniósł kreację bohatera, który zmaga się nie tylko ze światem, ale przede wszystkim ze sobą samym. Wartości i emocje, dla których warto przedzierać się przez lodowe piekło, odnajduje tylko w swojej głowie. Film Alejandro Gonzáleza Iñárritu to oparta na faktach historia Hugh Glassa, legendarnego trapera. W 1823 roku, podczas wyprawy w górę rzeki Missouri, Glass starł się z niedźwiedziem grizli. Nieprzytomny i ciężko ranny mężczyzna został porzucony przez towarzyszy wyprawy, którzy mieli się nim zaopiekować. Zostawiony na pewną śmierć mężczyzna nie poddał się jednak. " Zjawa " to opowieść o jego desperackiej walce o przetrwanie. Jak pisała nasza recenzentka,

2 Predator 1987 47 min. 7,4 158 609 ocen społeczności 9 512 chce zobaczyć Akcja Sci-Fi Arnold Schwarzenegger Carl Weathers Film Johna McTiernana to właściwie klasyka kina survivalowego. Głęboko w dżungli znaleziono wiszące na drzewach ciała obdarte ze skóry – jednak nikt nie wie kto lub co dokonało tej straszliwej masakry. Żołnierz sił specjalnych Dutch ( Arnold Schwarzenegger ) wraz ze swoim oddziałem zostaje wysłany, by zlikwidować zagrożenie. Kiedy jednak docierają do dżungli, odkrywają coś znacznie gorszego, niż się spodziewali – Predatora, obcego, który, wyposażony z śmiercionośną broń i doskonałą technikę kamuflażu, przybył na Ziemię, by polować na ludzi i zdobywać trofea. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Czy ktokolwiek zdoła przeżyć starcie z istotą, dla której jesteśmy zwierzyną łowną?

Czy podczas seansu zdarza Wam się myśleć: "Co za film. Przetrwanie do napisów końcowych będzie cudem"? Zapewniamy, że tym razem tak nie będzie. Chcąc dostarczyć Wam filmowych emocji, stworzyliśmy dla Was listę najlepszych filmów o przetrwaniu. Wiele z nich to historie oparte na faktach, których bohaterowie muszą przeżyć starcie z żywiołem lub dzikimi zwierzętami. Gotowi?Bohaterowie filmów o przetrwaniu nie mają lekko. Muszą dostosować się do reguł postapokaliptycznego świata (" Droga "). Przetrwanie w niesprzyjających warunkach (" Pomiędzy nami góry ", " Grawitacja ") to jedno, ale bywa, że trzeba dodatkowo stawić czoło bezwzględnym przestępcom (" Dzika rzeka "), dzikiemu zwierzęciu (" 183 metry strachu "), a nawet przybyszom z kosmosu (" Predator ", " Ciche miejsce ") lub krwiożerczym zombie (" Noc żywych trupów "). Życie protagonistów, do tej pory beztroskie i uporządkowane, zaczyna zależeć od sprytu i instynktu przetrwania.