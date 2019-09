Mistrzowie Kina Mastercard: Przeżyjcie "Najlepsze lata"

3 2 1



Bilety na filmy z cykluwciąż można nabyć w kasach kin oraz na stronie Multikina "Deska, pizza, kumple, browar, wreszcie – uraz głowy, pierwszy seks, dziwne tabletki od pana doktora, ucieczka przed policją. Hill dorzuca kolejne anegdoty do opowieści, której słuchaliśmy już dziesiątki razy. Czyni to jednak z taką literacką lekkością, tak dużą świadomością filmowej materii i z pomocą tak naturalnych, młodych aktorów, że zarzut dyskontowania naszej nostalgii raczej nie przejdzie Wam przez gardło" –Walkiewicz. Jeśli kochacie podobne klimaty, to dla Was pozycja obowiązkowa!– w Multikinie trwa cykl, który zadowoli najbardziej wymagających kinomanów. Każda projekcja w ramach projektu poprzedzona jest premierowym odcinkiem autorskiego programu Grażyny Torbickiej i Michała Walkiewicza wyświetlanym na wielkim ekranie.Projektrealizowany jest aż w 16 kinach sieci Multikino: w Warszawie (w kinach na Targówku i Ursynowie), Poznaniu (w Multikinie Malta), Gdańsku, Sopocie, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Olsztynie, Pruszkowie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Kielcach.Nowe odcinki można zobaczyć w każdy poniedziałek o godz. 19:30 na ekranach kin sieci Multikino. Po projekcjach na dużym ekranie odcinki programu można zobaczyć także na portalu Filmweb.pl.Zapraszamy Was również do odwiedzenia