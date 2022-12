Mniej osób LGBT w hollywoodzkich filmach

Ile hollywoodzkich filmów z 2021 roku pokazało osoby LGBTQ?

9 filmów przeszło test Vito Russo

Zwiastun filmu "Nie czas umierać"

Amerykańska organizacja GLAAD ogłosiła jubileuszowy, 10. Studio Responsibility Index. Bada on reprezentację mniejszości filmowych w filmach wprowadzanych przez hollywoodzkie wytwórnie do kin. Najnowszy raport dotyczy 2021 roku.Raport przyjrzał się 77 tytułom wielkich wytwórni. Okazało się, że osoby LGBTQ obecne są jedynie w 16 z nich. Oznacza to niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.W tych 16 filmach pojawiło się 28 postaci identyfikowanych jako LGBTQ. W zdecydowanej większości byli to geje (69%). Najczęściej postacie LGBTQ były też białe (61%).Wytwórnią, która miała najwięcej filmów z postaciami LGBTQ, okazał się Disney. Wprowadził ich bowiem w 2021 roku aż pięć.GLAAD podało również, że tylko 9 filmów spełniło warunki testu im. Vito Russo. Dla porównania w 2019 roku było ich 16. Te warunki to:- w filmie muszą pojawiać się identyfikowalne jako LGBTQ postacie- postacie te nie są wyłącznie definiowane przez swoją orientację- postacie te muszą być tak powiązane z fabułą, że ich usunięcie drastycznie zmieniłoby cały film- przynajmniej jedna z postaci LGBTQ nie może bazować wyłącznie na stereotypach, bez pogłębionego portretu psychologicznegoTymi filmami są: