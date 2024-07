Scenarzystka "Breaking Bad" zaadaptuje młodzieżowy bestseller

"Fourth Wing" - co wiemy?

Bestsellerowa książka "Fourth Wing" jest pierwszą częścią młodzieżowego cyklu Rebecci Yarros w świecie inspirowanym średniowiecznym fantasy. Protagonistka Violet Sorrengail to bohaterka od zawsze zainteresowana spokojnym żywotem przy studiowanych książkach i intelektualnym rozwojem. Wszystko zmienia się jednak, gdy zmuszona zostaje do wzięcia udziału w rekrutacji na członkinię elity Navarry - prestiżowej grupy jeźdźców smoków. Od tego momentu rozpoczyna się niebezpieczna rozgrywka pełna spisów, podwójnych intencji i prób nawiązania relacji ze śmiertelnie groźnymi stworzeniami. Szkołę jeźdźców smoków można opuścić tylko na dwa sposoby; zdając lub ginąc.Młodzieżowe "Fourth Wing" niedawno przekroczyło pełny rok na liście bestsellerów New York Timesa. Jej kontynuacja, "Iron Flame" trafiła do księgarń w listopadzie 2023, natomiast ostatnia część trylogii planowana jest na 2025 roku. Jak dotąd Amazon nabył prawa do pierwszej odsłony wydawniczego cyklu. Informacje na temat obsady czy daty premiery na platformie nie są jeszcze znane.Pośród bogatej grupy producentów serialu znajdują się showrunnerka Moira Walley-Beckett oraz autorka książkowego pierwowzoru, Rebecca Yarros - obsada tych stanowisk zapowiada więc bliską współpracę obu kobiet. Przypomnijmy, że dla kojarzonej z " Breaking Bad Moiry Walley-Beckett nie jest to pierwsza funkcja showrunnerki serialu. Autorka słynnego odcinka "Ozymandiasz" nie tak dawno temu stworzyła popularny na platformie Netflix " Ania, nie Anna ", czym, w oczach dyrektorów Prime Video, zasłużyła sobie na nadzorowanie nadchodzącego młodzieżowego widowiska.