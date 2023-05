Monica Bellucci w "Soku z żuka 2"? Wiemy, jaką rolę negocjuje

Michael Keaton jako Beetlejuice





negocjuje rolę w kontynuacji. Jeśli rozmowy pójdą pomyślnie, na planie spotka się z gwiazdami oryginału, czyli, orazstara się o rolę żony tytułowego bohatera granego przez. Wiadomo też, żezagra matkę bohaterki, w którą wciela się. Poza tymi szczegółami o fabulewiadomo niewiele.Premiera filmu zaplanowana jest na 6 września 2024 roku.Oryginał z 1988 roku opowiadał o młodym małżeństwie, które zginęło, ale pozostało uwięzione w swoim domu jako duchy. Dom, niestety, został sprzedany, zaś nowi właściciele panoszą się w nim, dokonując zmian, które małżonków są mocno nie w smak. Duchy decydują się przywołać obleśnego, natrętnego i irytującego Beetlejuice'a , który pozbędzie się niechcianych mieszkańców.Najbliżej realizacji projekt był w latach 2013-15. Jesienią 2013 roku dowiedzieliśmy się, żenakręci film, a Michael Keaton powróci w tytułowej roli. W 2015 roku do obsady dołączyła, a zdjęcia miały rzekomo rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy.W 2016 roku Tim Burton zaprzeczył jednak, by był zainteresowany realizacją filmu. Przed trzema laty dostaliśmy z kolei informację, że Warner Bros. nie rezygnuje z projektu i zatrudnia kolejnego scenarzystę. Plotki o projekcie powróciły jeszcze w 2021 roku, ale na nich się skończyło.Aktualnie filmografięzamyka komedia. Zobaczcie jej zwiastun:Główną bohaterkąjest Kristin (), która ma wrażenie, że nic ekscytującego jej już w życiu nie czeka. Dzieci wyfrunęły z gniazda, a mąż od dawna woli dziobać poza domem. Gdy z Włoch nadchodzi wiadomość o śmierci dziadka, Kristin wyrusza na pogrzeb, który wywróci jej życie do góry nogami. Uroczy staruszek przed śmiercią uczynił Kristin jedyną spadkobierczynią swojego biznesu. A że parał się dość nielegalnym zajęciem, wnuczka staje przed poważnym wyzwaniem. Dziadzio był szefem groźnej mafijnej rodziny, a jego śmierć zaostrzyła apetyt konkurencyjnych rodów. Kristin będzie musiała zamienić wałek do ciasta na kij baseballowy, a miotłę na karabin, jeśli sama nie chce skończyć w betonowych trzewikach. Strzeżcie się matki chrzestnej!