Morderczy sześcian powróci. Szykuje się remake "Cube"

"Cube" - tani horror, którym zachwycił się świat

Remake "Cube" - długa droga do nowej wersji

Zwiastun japońskiego remake'u "Cube"

Studio Lionsgate nie odpuszcza i po raz kolejny spróbuje doprowadzić do realizacji remake'u kultowego " Cube ". Nowa próba ma miejsce zaledwie pół roku po tym, jak w Japonii swoją premierę miał remake " CUBE ichido haittara, saigo ".Pierwszy " Cube " trafił do kin w 1997 roku. Opowiadał o grupie ludzi, którzy pewnego dnia obudzili się w tytułowym sześcianie złożonym z niezliczonej liczby mniejszych sześcianów. Niektóre pomieszczenia to miniaturki inferno: po wejściu intruza uruchamiają się mordercze siatki, bezlitosne ostrza, wystrzeliwują zewsząd niszczące płomienie. Odnaleźć się w tym świecie, odszukać drogę wyjścia, dogadać z partnerami w złym losie albo spróbować wykorzystać ich i wykiwać - oto zadanie bohaterów. Cube " stał się jednym z symboli kina gatunkowego końca XX wieku. Został nakręcony za bardzo małe pieniądze, a mimo to stał się fenomenem na całym świecie, zyskując status dzieła kultowego. Nic więc dziwnego, że doczekał się dwóch kontynuacji: " Cube II " i " Cube Zero ". Żadna z nich nie powtórzyła sukcesu oryginału.Studio Lionsgate zabiega o realizację nowego "Cube" od ponad dekady. W 2011 roku pojawiła się informacją, że remake ma zostać zrealizowany w popularnym wówczas 3D. Z projektu nic nie wynikło.Cztery lata później Lionsgate ogłosiło, że powstanie "Cubed". Jego producentem miał być Jon Spaihts (późniejszy scenarzysta widowiska " Diuna "), reżyserem Saman Kesh , a scenarzystą Philip Gawthorne . Również te plany nie zostały zrealizowane.