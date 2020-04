NA SKRÓTY: już wrótce nowe odcinki programu o klasyce kina

Zadaniemjest przybliżenie w atrakcyjnej kilkuminutowej formie wybitnych filmów. Czasem będą to tytuły zapomniane, czasem pomijane w zestawieniach arcydzieł, a czasem należące do klasyki kina. Kryterium jest tylko jedno: miłość autora do danego dzieła.W oczekiwaniu na nowe odcinki zachęcamy Was do obejrzenia kilku wybranych przez nas archiwalnych odsłon. Więcej znajdziecie w zakładce Programy Filmwebu