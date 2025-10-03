Elon Musk zachęca do bojkotu Netfliksa. Powodem bohaterowie LGBT

Jak donosi portal Variety, w ciągu ostatnich dni ekscentryczny miliarder Elon Musk rozpoczął w swoich mediach społecznościowych akcję bojkotu platformy Netflix. Powodem jest obecność bohaterów LGBT w produkcjach skierowanych do młodych widzów, która przeszkadza właścicielowi portalu X.
Elon Musk namawia do bojkotu Netfliksa
Amerykańscy dziennikarze wyliczyli, że w ciągu ostatnich trzech dni Musk
opublikował lub podał dalej zachętę do bojkotu Netfliksa co najmniej 26 razy. W pierwszym poście poświęconym sprawie zaznaczył, że sam świeżo zrezygnował z opłacania subskrypcji platformy. Namawiał także, by jego obserwujący zrobili to samo. Anuluj Netflix dla dobra swoich dzieci
– napisał Musk
1 października, podając dalej mem przedstawiający konia trojańskiego, ukrywającego w sobie "transgenderową woke agendę". Zdaniem miliardera wątki oraz bohaterowie LGBT w serialach dla dzieci i młodzieży wynikają nie z decyzji samych twórców, a z jasnej linii ideologicznej platformy, której celem miałoby być narzucenie jej nieprzygotowanym, młodym odbiorcom.
Dzień wcześniej Musk
podał dalej post z platformy X, w której jego autor napisał: "Ten serial dla dzieci od 7 roku życia promuje transgenderowość". W ramach dowodu załączył fragment zakończonego przed trzema laty serialu "Martwy punkt: Paranormalny park
", w którym jeden z bohaterów mówi drugiemu, że jest transpłciowy. To nie jest w porządku
– dodał od siebie Elon Musk
.
Inny z podanych dalej postów krytykował z kolei artykuł z oficjalnej strony Netfliksa, pochodzący z marca tego roku. Ranking, który został zamieszczony na stronie z powodu Dnia Widoczności Osób Trans, zawierał listę 16 filmów z bohaterami i bohaterkami trans z oferty platformy. Na post, w którym mogliśmy przeczytać: Propaganda transgenderowa w Netflixie nie jest już tylko w tle. Oni aktywnie ją promują, Musk odpisał: To prawda.
Dziennikarze Variety zaznaczają w swoim artykule, że cała sprawa ma dla Muska
także wymiar osobisty. Przedsiębiorca ma bowiem transpłciową córkę, Vivian Wilson
, która w 2022 roku przeszła prawną procedurę zmiany płci. Ojciec i córka nie mają ze sobą kontaktu – jakiś czas temu w wywiadzie miliarder wyznał, że "stracił syna", a także, że "zabił go wirus woke". Sama Vivian
odpowiedziała na te słowa w serii postów w mediach społecznościowych. Wyjaśniła w nich, że przez cały okres wychowawczy Musk
rzadko bywał obecny w jej życiu. Natomiast gdy już się w nim pojawiał, zamiast na wsparciu, koncentrował się na nękaniu jej z powodu jej płci.