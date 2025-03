TOP: 5 najgorętszych premier kwietnia 2025

TOP: poznajcie 5 najgorętszych premier kwietnia 2025

Wśród kwietniowych premier znajdziecie m.in. podwójnego Michaela B. Jordana (" Grzesznicy "), wielki powrót Pameli Anderson (" The Last Showgirl ") i zmęczonego życiem Toma Hardy'ego . Sprawdźcie, co jeszcze polecamy.Grupka ludzi trafia do gry komputerowej " Minecraft ". Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać – Steve.Żona zatrudnionego w CIA kryptologa ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Nie zważając na konsekwencje mężczyzna postanawia znaleźć winnych.Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.Shelley ( Pamela Anderson ) od trzech dekad występuje jako tancerka w rozbieranej rewii w Las Vegas. Swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki dla masowego odbiorcy, ale przede wszystkim sztukę, korzeniami sięgającą do najlepszych wzorców francuskiej burleski. Choć osiągnęła mistrzostwo w swoim fachu, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszym, "wizualnie apetyczniejszym" pokoleniem. Shelley staje więc przed dylematem: co zrobić dalej ze swoim życiem, skoro jej największy atut – ciało – przestało być atrakcyjne?Walker ( Tom Hardy ) to poturbowany przez życie detektyw, który toruje sobie drogę przez kryminalny półświatek stopniowo przejmujący władzę nad miastem. Po nieudanej operacji narkotykowej Walker ma na głowie kilka wrogich frakcji – mściwy syndykat przestępczy, skorumpowanego polityka, a także innych policjantów. Próbując uratować syna ważnej figury, którego zaangażowanie w transakcję narkotykową ujawnia siatkę powiązań korupcyjnych i spisek, jest zmuszony stawić czoła demonom swojej przeszłości.