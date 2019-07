Nadchodzi remake "I kto to mówi"

Sony Picures uznało, że po 30 latach od premiery nadszedł czas, na realizację remake'u słynnej komedii. Projekt wyreżyseruje według własnego scenariusza Jeremy Garelick ).Bohaterką oryginału była Mollie - samotna matka, która marzy, by znaleźć idealnego ojca dla swego nienarodzonego dziecka. Jej synek Mickey, podjął już decyzję. Jego wybór padł na Jamesa, taksówkarza, który potrafi wnieść radość w życie każdego. Pech w tym, że Mollie nie chce nawet słyszeć o Jamesie. Mały Mickey musi popisać się nie lada fantazją, by zbliżyć do siebie tych dwoje, zanim będzie za późno.Nie jest to pierwsza próba odświeżenia cyklu. Dekadę temu na podobny pomysł wpadł producent Neal H. Moritz . Tamten projekt jednak ostatecznie nie doczekał się realizacji.