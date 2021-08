Sequel "Zabójczego rejsu" ma już reżysera

Zapowiedziany dwa lata temu sequel " Zabójczego rejsu " chyba w końcu nabiera kształtów. Właśnie ogłoszono, że reżyserem kontynuacji zostanie Jeremy Garelick (" Polowanie na drużbów ").Udział gwiazd oryginału - Jennifer Aniston Adama Sandlera - wciąż nie został oficjalnie potwierdzony. Wszyscy jednak spodziewają się, że ponownie zobaczymy ich na ekranie.Za scenariusz dwójki odpowiadał James Vanderbilt , autor fabuły pierwszego " Zabójczego rejsu ". Poprawki do tekstu naniesie sam Garelick . Zdjęcia kręcone będą w Paryżu i na Karaibach. Zabójczy rejs " zadebiutował na Netfliksie w czerwcu 2019 roku. W pierwszy weekend film doczekał się blisko 31 milionów wyświetleń na całym świecie. Podówczas był to najwyższy rezultat otwarcia w historii platformy.W pierwszej części nowojorski policjant Nick ( Sandler ) zabiera swoją żonę Audrey ( Aniston ) na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna ( Luke Evans ) zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie.