Gala wręczenia Emmy odwołana! Powód: strajk aktorów i scenarzystów

Getty Images © Bryan Steffy



Choć Emmy przyznawane są w dziesiątkach kategorii, to w czasie transmitowanej przez stację FOX gali zaprezentowane będą tylko w 25 kategoriach. Z tego 16 związanych jest ze strajkującymi aktorami i scenarzystami. W związku z tym transmisja straszyłaby pustą salą.Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, tego na razie nie wiadomo. Portal Deadline sugeruje, że możemy na nią poczekać całkiem długo, bo aż do. Zarówno Akademia Telewizyjna jak i stacja FOX chcą, by impreza miała miejsce już po zakończeniu strajków.Jedną z największych kości niezgody jest sztuczna inteligencja. Zarówno aktorzy jak i scenarzyści domagają się uregulowania zasad korzystania z niej. Aktorzy boją się, że ich wizerunek będzie wykorzystywany bez ich wiedzy, zgody i oczywiście bez zapłaty. Scenarzyści obawiają się, że będą dostawać grosze za pomysł na film, do którego scenariusz przygotuje już sztuczna inteligencja.Tymczasem po drugiej stronie rozpoczęło się właśnie rekrutacyjne szaleństwo. Netflix wzbudził oburzenie, kiedy okazało się, że poszukuje product managera od AI, któremu zamierza płacić rocznie 900 tysięcy dolarów.Disney z kolei zapłaci 180 tysięcy dolarów rocznie specjaliście, który ma ambicje przekraczać granice tego, do czego zdolne jest AI. A Disney Streaming Advanced Research szuka osoby do opracowania technologii personalizacji avatarów.Sony AI America szuka AI “Ethics” engineer (cokolwiek to znaczy). W sztuczną inteligencję inwestują też Amazon, Apple i inni najważniejszych gracze w Hollywood.Nominacje do 75. Nagród Emmy zostały ogłoszone dwa tygodnie temu. Najwięcej szans na statuetki wywalczył serialNiewiele gorzej wypadłyTen pierwszy ma 24 nominacje, ten drugi 23.Wśród seriali komediowych liderem jest. Ma on aż 21 nominacji.