Aktorzy i scenarzyści strajkują, więc Amazon skasował dwa seriale

Drugi sezonbył już w preprodukcji.miała być kręcona za kilka miesięcy. Ponieważ zarówno scenarzyści jak i aktorzy aktualnie strajkują, prace nad oboma projektami musiały zostać wstrzymane. To oznacza, że zdjęcia do nich mogłyby ruszyć dopiero w przyszłym roku. A to z kolei oznaczałoby premierę w 2025 roku.Taka. Nowe seriale nie mogą czekać z kontynuacjami trzy lata (" Ich własna liga " miała premierę latem 2022 roku, a " Peryferal " jesienią). Dodatkowo Amazon ma już plany na 2025 rok i dopychanie kolejnych tytułów finansowo im się nie kalkulowało. W efekcie, pomimo(podobno, bo Amazon nie ujawnia tych danych), oba seriale zostały skasowane.Opowiada prawdziwą historię z czasów II wojny światowej.Jest rok 1943. Carson Shaw jedzie do Chicago na kwalifikacje do amerykańskiej żeńskiej ligi baseballowej. Tam poznaje inne kobiety marzące o grze w baseball i nawiązuje znajomości, które otwierają jej świat. Mieszkająca w Rockford Max Chapman również przychodzi na testy, ale nikt nie daje jej szansy. Z pomocą najlepszej przyjaciółki, Clance, musi znaleźć inny sposób na spełnienie swoich marzeń.dla Gbemisola Ikumelo za najlepszy występ drugoplanowy w nowym serialu fabularnymDrugi sezon miał się składać z czterech odcinków, które domknęłyby historię bohaterek.Bohaterką serialu, w którą wciela się, jest Flynne Fisher. Jest inteligentna, ambitna i... skazana na zagładę. Ucieczką od codziennego znoju jest dla niej nowoczesna gra wideo. Idzie jej tak dobrze, że firma przesyła jej do przetestowania nowoczesny sprzęt… kryjący niespodziankę. Umożliwia jej spełnienie marzeń, znalezienie w życiu celu, miłości i luksusu w świecie wyglądającym jak gra… ale poważnie naraża też ją i jej krewnych.